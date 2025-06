STRADA PARCO PESCARA: CONSIGLIO STATO CONFERMA SOSPENSIVA, MA RICONOSCE DANNO AMBIENTALE DA STOP BUS

PESCARA – Nuovo sviluppo per la vicenda della strada parco di Pescara: il Consiglio di Stato ha confermato la sospensiva al ma certifica gli ‘effetti irreversibili’ della decisione del Tar di interrompere la circolazione degli autobus elettrici che avevano cominciato al fare la spola tra Pescara e Montesilvano, nel percorso dedicato, per motivi di sicurezza da valutare, evidenziando comunque maggiori livelli di inquinamento derivanti dall’utilizzo di mezzi a gasolio e i minori introiti derivanti dal netto calo nella vendita dei biglietti”.

La Regione aveva interpellato l’organo costituzionale di giustizia amministrativa, chiedendo l’eliminazione del “blocco” imposto dal TAR, su un ricorso presentato dal Comitato Strada Parco Bene Comune, che contrasta la scelta dell’elettrico.

Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, difende la scelta di Regione Abruzzo di riconvertire, con una tecnologia più sostenibile, i mezzi di trasporto pubblico che servono l’importante arteria viaria che collega Montesilvano e Pescara.

“Il Consiglio di Stato, per il momento, conferma la sospensiva, – spiega Sospiri – ma la vincola ad un obbligo per il Comitato di attivare una fideiussione da 50mila euro per ogni mese di pendenza del contenzioso, a garanzia del danno ambientale ed economico riconosciuto. Ora attendiamo il giudizio di merito del Tribunale Amministrativo Regionale, subordinato ad un’udienza che dovrà essere convocata il prima possibile. Restiamo convinti della bontà di questo progetto e siamo soddisfatti che il Consiglio abbia riconosciuto, seppur in parte, che continuare a investire in mezzi tecnologicamente obsoleti e inquinanti non sia una buona scelta e che non tuteli l’interesse pubblico”.