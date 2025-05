STRADA PICENTE L’AQUILA-AMATRICE: APERTO AL TRAFFICO IV LOTTO, CON GALLERIA MARANA DA 1.148 METRI

L’AQUILA – E’ stato oggi aperto al traffico il IV Lotto della statale 2026 “Picente”, dallo svincolo di Marana a quello di Cavallari in provincia dell’Aquila.

L’intervento fa parte dell’itinerario “Amatrice – L’Aquila” inserito tra le infrastrutture strategiche di interesse nazionale. Tra le opere di questo lotto la galleria naturale Marana è quella di maggior rilievo con una lunghezza complessiva di 1.148 metri, di cui 1.070 metri realizzati con tecnica di scavo in naturale. L’opera è preceduta, lato sud, da una rotatoria con diametro esterno di 50 metri, funzionale al collegamento con la viabilità locale.

“Oggi è stato inaugurato un nuovo lotto di un’infrastruttura strategica per la mobilità nel territorio aquilano” ha dichiarato Claudio Andrea Gemme, Amministratore Delegato di Anas.

“Siamo a un momento cruciale per il potenziamento della rete viaria in un’area di rilevante importanza socioeconomica. Con quest’apertura – sottolinea l’Ad Anas – si otterranno benefici di alleggerimento del traffico e collegamenti. Ma oltre a una riduzione dei tempi di percorrenza innalziamo gli standard di sicurezza e otteniamo una diminuzione delle emissioni inquinanti”.

Nel dettaglio, il IV lotto ha riguardato l’ammodernamento della SS260 “Picente” per complessivi 6.637 metri, con una sezione trasversale stradale di tipo C2 (strada a traffico limitato), caratterizzata da una carreggiata singola di 9,50 metri, comprendente due corsie da 3,50 metri ciascuna e banchine laterali di 1,25 metri.

L’intervento complessivo ha comportato un investimento di 45 milioni di euro finanziato da Anas all’interno dei contratti di programma con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso la riprogrammazione di Fondi CIPE 3/2006 APQ Abruzzo.

La tratta di nuova apertura si inserisce in un esteso quadro di interventi di ammodernamento della SS260 che ha visto già nel maggio 2024 il completamento e l’apertura al traffico del contiguo terzo lotto per 3,9 km con un investimento di circa 28 milioni di euro. Oggi il completamento dei lavori del quarto lotto. Entro qualche mese ci sarà l’apertura dei cantieri del quinto lotto fino al confine regionale con il Lazio.

La progettazione e i lavori di quest’ultimo lotto, contiguo al quarto in prosecuzione fino al confine laziale, sono stati già appaltati da Anas per un importo complessivo di circa 112 milioni di euro e riguardano un tratto di ulteriori 7,5 km. Sul quinto lotto, suddiviso in due stralci funzionali, è stata già completata la progettazione definitiva e sono ora in corso, di prossima conclusione, i procedimenti autorizzativi di VIA.

L’investimento complessivo dei lotti III, IV e V è di circa 206 milioni di euro lordi e consentono il completamento dell’ammodernamento dell’intero itinerario su territorio regionale dell’Abruzzo con gli ulteriori 18 km previsti e già parzialmente aperti al traffico.