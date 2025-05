STRADA PICENTE L’AQUILA-AMATRICE: MANNETTI (LEGA), “OPERA FONDAMENTALE PER LE AREE INTERNE”

L’AQUILA – “La realizzazione del collegamento L’Aquila–Amatrice rappresenta un’opera strategica per il territorio dell’Alta Valle dell’Aterno, un’infrastruttura importante tra Abruzzo e Lazio, soprattutto per le aree interne. Oggi con l’apertura al traffico del IV Lotto della strada statale 260 “Picente” nel tratto a ovest dell’Aquila, dallo svincolo di Marana a quello di Cavallari, si compie un importante passo in avanti”.

Così il consigliere regionale della Lega Carla Mannetti, presente al taglio del nastro. “Ho seguito personalmente l’iter di questa infrastruttura fin dagli inizi, quando nei primi anni Duemila ricoprivo il ruolo di responsabile del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale Chiodi. In seguito, – spiega – insieme all’allora assessore ai Trasporti, Giandonato Morra e al capo dipartimento Anas, Lelio Russo abbiamo deliberato il finanziamento del terzo e quarto lotto dell’opera”. Mannetti ricorda come momento chiave il 28 maggio 2009 quando “il Governo Berlusconi firmò con il presidente Chiodi l’Intesa Generale Quadro che includeva l’intervento sulla SS 260, quarto lotto”.

“Successivamente, – fa presente – sempre grazie all’impegno dell’assessore Morra e alla collaborazione dei sindaci del territorio, si è riusciti a trovare la copertura finanziaria necessaria, destinando al terzo e quarto lotto le risorse originariamente previste per l’intervento L’Aquila–Navelli. Quello di oggi è un risultato importante – sottolinea – e desidero dedicare questa giornata a Giandonato Morra, che purtroppo non è più con noi, ma che ha lavorato con grande determinazione per la realizzazione di questa infrastruttura. Ringrazio inoltre il presidente della Regione Marco Marsilio per aver inserito anche il quinto lotto nella nuova programmazione. Il collegamento rappresenta un’opportunità concreta di sviluppo economico e sociale per le aree interne. Oggi celebriamo un traguardo importante, ma guardiamo già avanti, con l’obiettivo di completare l’intero tracciato e restituire a questi territori le infrastrutture che meritano”.