STRADA PROVINCIALE 62 “PALENTINA”: INTERVENTI PER 300 MILA EURO

L’AQUILA – Il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, e il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, hanno siglato un accordo di programma per interventi sulla strada provinciale 62 “Palentina”.

L’accordo prevede la realizzazione di lavori per un importo complessivo di 300 mila euro, che saranno trasferiti dalla Provincia al Comune di Avezzano, soggetto attuatore delle opere.

Gli interventi riguarderanno il rifacimento dei piani viabili nel tratto compreso tra piazza Baracca e via Cattaneo. Saranno inoltre previsti interventi di regimazione delle acque e la realizzazione di marciapiedi per garantire la sicurezza dei pedoni lungo via Paolo Marso nell’abitato di Cese di Avezzano.

“Questa firma rappresenta un passo importante per il miglioramento della viabilità nel nostro territorio – ha dichiarato in una nota il vicepresidente della Provincia dell’Aquila, Gianluca Alfonsi – Si tratta di un intervento atteso da anni, un risultato importante frutto di lavoro congiunto, sinergia istituzionale e ascolto del territorio: con l’assessore comunale Iride Cosimati abbiamo condiviso nel corso dei tanti incontri programmati la progettazione delle opere, senza dimenticare di ascoltare le istanze arrivate dal comitato dei residenti”.

Il progetto mira dunque a migliorare la fruibilità della Sp 62. “In particolare, l’attenzione posta verso le utenze deboli, come pedoni e ciclisti, è un segno tangibile dell’impegno della Provincia dell’Aquila nel promuovere una mobilità sempre più sicura e inclusiva”, ha concluso il vicepresidente Alfonsi.