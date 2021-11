STRADA PROVINCIALE LANCIANO-ORSOGNA; UDC CHIEDE URGENTI INTERVENTI

CHIETI – “I problemi alla viabilità sulla provinciale 64 Lanciano-Orsogna, vanno al più presto risolti. Si tratta di una strada di collegamento importante che unisce molte località dell’ortonese a Lanciano”. E’ quanto afferma in una nota il coordinamento UDC abruzzese.

“La Provincia di Chieti deve attivarsi per rendere più agevole e sicura questa via percorsa da numerosi automobilisti che raggiungono Lanciano e la Val di Sangro. Ci sono molti tratti che presentano irregolarità dell’asfalto e in caso di avverse condizioni metereologiche la percorrenza è resa ancor più difficile a causa di smottamenti e ristagno di fango sulla carreggiata”.

“E’ soprattutto una questione di sicurezza- si legge nel documento dell’UDC – dal momento che sulla provinciale transitano bus che portano negli istituti di Lanciano numerosi studenti e inoltre è percorsa quotidianamente da lavoratori che devono recarsi nelle aziende della Val di Sangro. La sistemazione della Provinciale 64 è attesa da tutti e non può più essere rinviata perché permetterebbe alle tante aziende artigianali e agricole che operano lungo la Marrucina, da Orsogna a Ortona, di poter sviluppare i loro collegamenti con Lanciano e i centri del Sangro”.