STRADE, D’ANNUNTIIS: “PROVINCIA DI TERAMO ACCELERI SU OPERE FINANZIATE DALLA REGIONE”

TERAMO – “È giunto il momento in cui la Provincia di Teramo, oltre alle dichiarazioni sulla stampa, dia forte impulso alla realizzazione delle opere che sono di vitale importanza per migliorare la viabilità e la sicurezza dei cittadini. Nei prossimi giorni effettuerò dei sopralluoghi sui territori per verificare quanti di questi interventi sono stati realizzati e quanti, invece, sono rimasti inattuati. È necessario, quindi, che la Provincia attivi tutte le procedure affinché il nostro territorio abbia strade percorribili e sicure già in vista della prossima stagione invernale”.

Così il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Umberto D’Annuntiis in merito gli interventi sulla viabilità provinciale di cui la Regione, solo per il 2023, ha messo a disposizione 8.597.812,92 euro.

“Gli interventi sono stati previsti all’interno dei “Progetti Bandiera” e attraverso la rimodulazione del piano triennale della viabilità provinciale come da Dgr 451/C del 04.08.2022 – Verbale di Consiglio 73/3 del 27.09.2022. Per quanto riguarda i progetti bandiera gli interventi riguardano”:

SP 27 – Casoli – Atri-Pineto € 1.000.000,00

S.P. 39 – Isola del Gran Sasso: € 300.000,00

S.P. 48 – Torricella – Ceppo – Valle Castellana – Pietralta € 2.000.000,00

S.P. 1F – Controguerra – Tronto € 800.000,00

S.P. 8A Lago Verde € 300.000,00

SS.PP. 17-17A-17B – 61A Campli € 1.500.000,00

Con la rimodulazione del piano della viabilità provinciale gli interventi previsti sono:

SP 22/B ( Morro d’oro ) euro 150.000,00

SP 80 del Gran Sasso (Teramo/ Bellante / Mosciano) € 400.000,00

SS.PP. 25-25A-25B (Castellalto) € 400.000,00

SP. 19 Della Specola (da Teramo a Roseto) € 447.812,92

SP. 5/B (Tortoreto) € 200.000,00

SP. 5/A (Corropoli – Controguerra) € 150.000,00

SP. 5/F (Corropoli) € 150.000,00

SP. 11 (Sant’Omero) € 350.000,00

SP. 17 (Campli) € 250.000,00

SP. 54 (Civitella) € 200.000,00