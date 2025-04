STRADE DISSESTATE ALL’AQUILA: LA PROTESTA DEGLI AUTOMOBILISTI, “COME LE MONTAGNE RUSSE”

L’AQUILA – Arrivano da diversi residenti segnalazioni su le condizioni generali di tutta la viabilità del Comune dell’Aquila: “A partire dalle strade che portano al centro, via XX Settembre”, si legge in una nota, “è una specie di montagna russa, via della Stazione è piena di buche, via Pile quasi non è transitabile adesso hanno incominciato a rompere pure a via Filomusi Guelfi, senza parlare delle strade della prima periferia come via Tre vasche via San Francesco la cosa terribile è che distruggono velocemente il manto stradale con una serie di interventi e poi non riasfaltano più”.

