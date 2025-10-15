STRADE E PERCORSI IN ABRUZZO: VISITE GUIDATE GRATUITE, IL 19 OTTOBRE TAPPA A OFENA

L’AQUILA – Il centro per la filosofia Italiana, sezione di Calascio dopo il grande interesse del pubblico delle iniziative e presentazioni di libri per la rassegna aperitivi letterari presso l’Agriturismo L’Uliveto per l’estate calascina questo agosto, organizza una nuova manifestazione dal nome “Strade e Percorsi in Abruzzo”.

Anche questa – si legge in una nota – è una serie di visite guidate e itinerari di visita a ingresso libero e appuntamenti culturali all’insegna della conservazione, della promozione, della riscoperta, della valorizzazione del patrimonio storico artistico italiano della regione Abruzzo.

Di seguito la nota completa con i dettagli.

La prima edizione di questi percorsi guidati è dedicata alla scoperta delle bellezze della Valle del Tirino in provincia dell’Aquila in Abruzzo nel Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga facilmente raggiungibile dall’autostrada Roma- L’Aquila- Teramo uscendo a L’Aquila est o ovest in direzione di Sulmona Pescara oppure dalla A25 Roma Chieti Pescara uscendo a Bussi-Popoli direzione L’Aquila.

Il secondo appuntamento dopo la visita dell’Abbazia di Santo Spirito al Morrone di Sulmona del 4 ottobre, è in programma questa domenica 19 ottobre alle 10, 30 davanti all’ufficio delle Poste Italiane in via Roma ad Ofena in provincia dell’Aquila.

Ofena, borgo di antichissime origini, in Abruzzo nella valle del Tirino, nei pressi dell’area archeologica di Aufinum città vestina conquistata dai romani, è un centro medievale di grande interesse che ospita diverse testimonianze storiche artistiche, che è stato controllato prima dalla Contea di Celano al servizio del governo angioino del regno di Napoli poi dal marchesato di Capestrano governato dalle nobili famiglie toscane Piccolomini e Medici per poi tornare a essere amministrata dal regno di Napoli insieme ad altri borghi della zona della valle del Tirino.

L’itinerario di visita inizierà presso la parrocchiale di San Nicola di Bari continuerà verso la Chiesa di San Giovanni, il convento di San Francesco chiuso per lavori, dove comunque le guide comunicheranno le informazioni su questo importante luogo religioso da fuori, si continuerà verso la Chiesa di San Pietro in Criptis dove ci sono interessantissimi affreschi e opere d’arte per completare il percorso presso il monastero dei Cappuccini da dove si ritornerà con un giro ad anello davanti alla sede di Poste Italiane di Ofena in Abruzzo.

Dopo la passeggiata ad Ofena, possibilità di pranzo per aperitivo e degustazione presso la Cantina Cataldi Madonna per assaggiare e gustare i vini e i buonissimi prodotti tipici della zona.

Gli itinerari e i percorsi di visita sono a cura del segretario di redazione del CFI di Calascio Jacopo Meccariello e di Lorella di Blasio, insegnante e storica dell’arte che accompagneranno i visitatori e amici per il centro storico di Ofena con la direzione artistica di Aldo Meccariello e il coordinamento organizzativo di Fiorella Gentile.

Ricordiamo che l’iniziativa alla scoperta della Valle del Tirino rientra nella rassegna strade e percorsi d’Abruzzo organizzata dalla sezione di Calascio del Centro per la filosofia Italiana.