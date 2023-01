STRADE GHIACCIATE A L’AQUILA, ROTELLINI: “ANCHE TRAUMA CRANICO DOPO CADUTA, MALE PIANO NEVE”

L’AQUILA – “Nelle ultime ore girano sul web video che riportano le numerose cadute a causa delle strade ghiacciate. Quattro sarebbero gli interventi del 118 e a quanto pare una studentessa cadendo ha addirittura battuto la testa riportando un trauma cranico”.

Lo scrive in una nota il consigliere di centrosinistra al Comune dell’Aquila Lorenzo Rotellini dopo le numerose criticità arrivate dai diversi cittadini e già denunciate dal consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci.

“Mi chiedo come sia possibile, in una città di montagna, non aver garantito la sicurezza nei pressi degli edifici scolastici, attivando già nelle prime ore del mattino gli spargisale nei pressi delle scuole comunali e non solo. Bisognerà capire in sede comunale il perché del mal funzionamento del piano neve nella giornata del 24 gennaio”, osserva infine Rotellini.