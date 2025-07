STRADE SCONNESSE ALL’AQUILA: ANCHE L’EX SINDACO CIALENTE FINISCE CON LA VESPA IN UNA BUCA

L’AQUILA -Anche l’ex sindaco dell’Aquila Massimo Cialente è incappato in una delle tante buche che si trovano in molte strade cittadine.

Il dottor Cialente, che fu primo cittadino per 10 anni, compreso il periodo del sisma 2009, infatti, è finito con la sua Vespa Piaggio d’annata in una sorta di voragine in Via Emidio Lopardi ma per fortuna se l’è cavata con pochi graffi e nulla più, spavento a parte. In quelle zone, siamo a ridosso del centro storico, ci sono molte strade malconce come Viale Duca del Abruzzi, Via Castiglione e altre ancora.

Ci sono pericoli per anche per i pedoni che vi transitano a causa delle gomme dei mezzi che fanno letteralmente “schizzare” via le pietre dal manto stradale. Questa situazione è stata segnalata alla polizia locale.

Quasi inutile precisare che il Comune dell’Aquila, che peraltro, va ricordato, ha una estensione smisurata, deve affrontare un gran numero di richieste di risarcimento in tribunale per cadute di pedoni e incidenti stradali collegate alla viabilità sconnessa. In genere si tratta di poche migliaia di euro ma in qualche caso le somme chieste sono ingenti.