STRAGE L’AQUILA: IN CORSO AUTOPSIE, VEGLIA DI PREGHIERA A TEMPERA

L’AQUILA – Sono cominciate questa mattina, intorno a mezzogiorno, le autopsie sui corpi dell’urologo aquilano Carlo Vicentini, e della moglie Carla ed i figli Alessandra e Massimo, che il medico ha ucciso per poi togliersi la vita nella strage familiare scoperta venerdì scorso intorno all’ora di pranzo.

Per portare a termine gli esami autoptici, il dottor Fabio De Giorgi, anatomopatologo proveniente da Roma, ha deciso di attuare un vero e proprio tour de force dal momento che, secondo quanto si è appreso, il lavoro terminerà nella notte. Solo domani si potranno avere i primi riscontri. De Giorgi è affiancato dal consulente, l’anatomopatologo aquilano Massimo Galassi.

I risultati non stravolgeranno la dinamica della mattanza di cui è stato autore il noto e stimato professore della università dell’Aquila, in pensione da circa tre mesi, che negli ultimi tempi era apparso molto depresso e scoraggiato soprattutto per l’aggravarsi delle condizioni del figlio 43enne, disabile dalla nascita, che era attaccato ad un respiratore.

Intanto questa sera, per riflettere su quanto è successo, la comunità di Tempera si è riunita nella chiesa di legno per una veglia di preghiera che consisterà in un’ora di adorazione eucaristica in ricordo della famiglia.