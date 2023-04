STRAGE L’AQUILA: STASERA VEGLIA IN RICORDO DELLE VITTIME. S’INDAGA SULLE ARMI TROVATE NELLA VILLA

L’AQUILA – La comunità di Tempera non trova pace dopo la tragedia che ha colpito la famiglia Vicentini. Intanto questa sera, per riflettere su quanto è successo, alle 21 la comunità locale si riunirà di nuovo nella chiesa di legno per una veglia di preghiera che consisterà in un’ora di adorazione eucaristica in ricordo delle quattro vittime di un momento di follia.

Il dottor Carlo Vicentini, 70 anni, in preda alla disperazione per la malattia inguaribile del figlio maggiore, ha sterminato la famiglia, ovvero la moglie Carla, la figlia Alessandra e, per l’appunto, il figlio Massimiliano per poi togliersi la vita sempre con la stessa pistola regolarmente detenuta.

Ci sono poi le indagini per verificare quanto accaduto si poteva evitare. Ci saranno accertamenti medico legali parteciperà anche il consulente Massimo Galassi, nominato dall’avvocato Emilio Bafile, che per conto di Vicentini ha seguito alcune cause di natura civilistica.

Nel frattempo prosegue da parte degli agenti della Squadra mobile l’ audizione di testimonianze e persone informate sui fatti volti a definire il quadro in cui è maturata l’idea di omicidio da parte di Vicentini.

Al via anche l’attività di analisi dei reperti sequestrati nel corso del sopralluogo: si tratta di alcuni fogli scritti dall’urologo, di cellulari, due computer, un portatile, delle registrazioni delle telecamere di sicurezza della villetta e infine delle tante armi di cui Vicentini disponeva. Ma sembra che questo piccolo arsenale fosse detenuto con tutti e permessi.