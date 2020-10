STRAGE NAZIFASCISTA DI LIMMARI: PARCO DELLA MEMORIA ASSIEME A GERMANIA

ROCCARASO – L’idea di iniziare un percorso di lavoro insieme per ricordare la strage di Limmari è stata al centro di un colloquio che il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, ha tenuto ieri nella sede dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma con il Vice Capo Missione Klemens Moemkes e con il Capo dell’Ufficio politico, Niklas Wagner.

Di Donato ha accennato il progetto di un Parco della memoria.

“L’Ambasciata ha mostrato attenzione e sensibilità nei confronti di questa nostra iniziativa di poter finalmente realizzare a Pietransieri un polo culturale dedicato alla pace – ha spiegato il sindaco – Ci sono le condizioni per avviare un dialogo perché la strage di Limmari è una ferita ancora aperta nella nostra comunità che merita rispetto e attenzione. Il Comune vorrebbe realizzare a Pietransieri non un semplice monumento dedicato alla memoria, ma una vera e propria area capace di ospitare le scuole e momenti di confronto di alto livello istituzionale. Ai rappresentanti del Governo tedesco ho spiegato che il nostro obiettivo è dare alla memoria di Limmari la stessa attenzione e lo stesso riconoscimento normativo che altre realtà hanno già ottenuto da tempo”.

Il Vice Capo Missione Klemens Moemkes ha illustrato il “Fondo italo-tedesco per il Futuro” per sostenere iniziative a tutela della memoria. L’Ambasciata e il sindaco sono rimasti d’accordo di avviare un dialogo per valutare in che maniera si potrà cooperare insieme in tal senso.

