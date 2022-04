STRAGI CAPACI E VIA D’AMELIO, PRESENTAZIONE DELLE INIZIATIVE IN ABRUZZO

PESCARA – Anche in Abruzzo cerimonie per il trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio

Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, alle ore 11.30 di dopodomani, mercoledì 13 aprile, parteciperà, a Pescara, nella sede della Regione (sala Corradino D’Ascanio – terzo piano), alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative.

Infatti, gli organizzatori del Premio Paolo Borsellino e la Polizia di Stato, in collaborazione con l’Associazione nazionale magistrati – sez. Abruzzo, con il patrocinio della Regione Abruzzo, organizzerano nei giorni 20 aprile, a Pescara, 21, a Teramo, 22 a Roseto, e 23, a L’Aquila, le cerimonie di disvelamento della teca contenente i resti della Fiat Croma, ormai conosciuta come “Quarto Savona 15”, dal nome della sigla dell’auto di scorta di Giovanni Falcone esplosa a Capaci.

Per presentare l’iniziativa in Abruzzo, unica regione con quattro città coinvolte, è stato organizzato un incontro con i giornalisti al quale prenderanno parte anche la presidente della giunta abruzzese dell’Associazione Nazionale Magistrati, Roberta D’Avolio, ed il delegato del premio Borsellino, Leo Nodari.