“STRANI RITUALI SULL’EREMO DI SANT’ONOFRIO”, IL VIDEO SUI SOCIAL: DENUNCIA ASSOCIAZIONE CELESTINIANA

SULMONA – Strani “rituali” non meglio identificati quelli che si sono consumati domenica mattina sulla terrazza dell’eremo di Sant’Onofrio, che fu rifugio di Pietro da Morrone, diventato Papa Celestino.

Tre donne e due uomini, alcuni dei quali di Sulmona, dopo aver posizionato dei tarocchi sul pavimento, hanno improvvisato uno spettacolo con danze a ritmo di tamburo e il capo coperto da veli, scatenando la reazione dell’Associazione celestiniana di Sulmona, che su Facebook ha anche pubblicato il video.

“L’eremo è luogo di tutti – si legge nel post -, ma proprio perché sia tale è necessario che chiunque lo frequenti abbia rispetto per ciò che esso rappresenta. Approfittare della disponibilità del custode per improvvisare, senza aver chiesto nemmeno permesso, rituali improbabili, precludere di fatto l’accesso ad una parte della struttura, ignorare con supponenza e indifferenza il diritto di altri a goderne la bellezza è una prevaricazione. Che non è giustificabile dalle proprie credenze personali perchè non hanno niente per essere più o meno importanti di altre. Per questo l’episodio acaduto domenica a Sant’Onofrio merita una riflessione. Il rispetto dello spirito di un luogo è un presupposto di civiltà cui, evidentemente, queste persone non aderiscono”.