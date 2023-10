STRANIERI MULTATI ALL’AQUILA: SCIMIA (FDI) ALLE OPPOSIZIONI, “POLEMICHE STERILI SULLA SICUREZZA”

L’AQUILA – “Ringrazio il lavoro svolto dalla Polizia Municipale dell’Aquila, guidata dall’assessore Laura Cucchiarella, e da tutte le forze dell’ordine che con uno sforzo importante di uomini e mezzi stanno garantendo il controllo e la sicurezza in centro storico. Non è mai piacevole decidere di arrivare a multare dei giovani, ma questo si sta rendendo necessario per eradicare il fenomeno del “campeggiatori” in pianta stabile sotto i Portici di San Bernardino. Non vogliamo abituarci al degrado che ci sta portando verso una deriva a cui noi non vogliamo sottostare”.

Lo afferma il capogruppo di Fdi al Comune Leonardo Scimia rispondendo all’intervento del coordinatore del tavolo politiche sociali della Costituente democratica L’Aquila, Alessandro Tettamanti, che contesta le multe fatte a danno dei giovani extracomunitari sotto i Portici di San Bernardino.

“A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina, non è un caso infatti che i multati siano stati tutti minori ospitati nelle nostre case famiglia e due maggiorenni di cui uno extracomunitario.

Come dissi in precedenti comunicati sull’argomento e oggi trovo l’ennesima conferma, abbiamo la necessità di avere maggiore controllo sui giovani ospitati presso queste realtà che si rendono protagonisti di episodi che mettono a repentaglio una pacifica convivenza. L’amministrazione Biondi sta investendo somme ingenti per un capillare sistema pubblico di telecamere che, siamo certi, contribuirà a limitare e reprimere atti di vandalismo, violenza e degrado a cui non vogliamo abituarci. A questo punto ritengo possibile modificare, in stretta collaborazione con l’assessore, il regolamento di Polizia Municipale per aumentare il controllo e la repressione di tutti i fenomeni di inciviltà come quelli per cui giustamente sono intervenuti i nostri poliziotti”.

“Infine, rimango basito dalle dichiarazioni da parte degli esponenti delle opposizioni, prive di concretezza, ma sono il solito bisogno di alimentare critiche sterili sull’operato dell’amministrazione; da un lato sbandierano e vogliono sicurezza poi, quando si interviene il dito è sempre puntato”.