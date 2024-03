STRANIERO DEVE SCONTARE 3 ANNI E 8 MESI DOPO CONDANNA NELLE MARCHE: CATTURATO A TERAMO

TERAMO – I Carabinieri di Teramo hanno arrestato un uomo, di origine straniera, di anni 43, abitante nelle Marche, su cui pendeva un mandato di cattura emesso a febbraio dall’A.G. di Ancona che lo ha condannato alla reclusione di anni 3 e mesi 8 di reclusione per lesioni personali, violenza privata e atti persecutori nei confronti dell’ex coniuge legalmente separato, fatti accaduti nel 2018 nel territorio della regione Marche.

La sua latitanza è stata interrotta da un controllo dei Carabinieri in servizio di vigilanza nei pressi dell’autostazione di Piazza San Francesco. I militari si sono insospettiti del suo atteggiamento infatti l’uomo alla vista dei Carabinieri cercava di chiudersi il cappuccio per non svelare il volto. Tale comportamento ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo che ha portato all’identificazione dell’uomo e al suo conseguente arresto.