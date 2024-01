STRAPPA LA BORSETTA A UNA DONNA: ARRESTATO DALLA POLIZIA DELL’AQUILA CON L’ACCUSA DI RAPINA

L’AQUILA – Nella serata di ieri, 15 Gennaio 2024, dopo una segnalazione al 113 da parte di un cittadino che ha comunicato di aver assistito al furto di una borsa da donna, reato commesso ai danni di una ragazza e posto in essere nel parcheggio antistante un supermercato del centro cittadino.

Il responsabile, dopo essersi impossessato del bene è scappato ma è stato inseguito però da un cliente della stessa attività commerciale. Il personale della Squadra Volante, prontamente giunto sul posto, ha bloccato il ladro.

Dall’immediata ricostruzione del fatto-reato, sentiti il testimone e la vittima, una cittadina straniera regolare sul territorio nazionale,è emerso che quest’ultima aveva tentato di opporsi all’azione dell’uomo, desistendo in quanto quest’ultimo le usava violenza. In particolare, il malfattore colpiva la ragazza al braccio per farle allentare la presa, al fine di impossessarsi della borsetta e, perciò, si è acclataro il reato di rapina; lo stesso, un cittadino italiano residente nel Comune di L’Aquila, è stato arrestato e trattenuto in Questura in attesa dell’udienza di convalida fissata dall’Autorità Giudiziaria per la giornata odierna. La zona dove si è consumato il reato, era stata recentemente segnalata da alcuni avventori per reati predatori, che avevano ingenerato una percezione di insicurezza nei cittadini, ed è, pertanto, attenzionata dalle forze dell’ordine.