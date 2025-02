“STRATEGIA AGRICOLTURA AREE INTERNE”: DOMANI SOTTOSEGRETARIO D’ERAMO

L’AQUILA – Domani a Prezza, in provincia dell’Aquila, è previsto l’incontro sul tema “Una strategia nazionale agricola per le aree interne” nel corso del quale saranno presentati i primi risultati delle analisi territoriali del progetto del Ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, realizzato in collaborazione con Unioncamere.

Interverranno il sottosegretario al Masaf, Luigi D’Eramo, e il vice presidente vicario del Consiglio regionale abruzzese e sindaco di Prezza, Marianna Scoccia.

L’appuntamento è in programma alle ore 11.00 presso i Locali ex Dopolavoro del Comune in provincia dell’Aquila.

Quella di domani sarà un’occasione per approfondire la realtà delle aree interne e di montagna, che rappresentano un’importante risorsa per il Paese, in particolare per lo sviluppo del settore agricolo, dal momento che quasi la metà delle imprese agroalimentari italiane opera in queste zone, e per discutere delle prossime iniziative per il loro rilancio.