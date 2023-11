STREET ART, VALDEVARRI DI SANTE MARIE: DUE MURALES PER EVOCARE GIORNI LONTANI

SANTE MARIE – Una piazza ora rivitalizzata da colori e scene evocative. L’artista Graziella Gagliardi, appassionata al mondo rurale, ha dato vita a due nuovi murales dove paesaggi e personaggi rievocano sensazioni, emozioni, sentimenti d’un tempo. Un’antica casa della piazza del paese di Valdevarri di Sante Marie (L’Aquila) è stata infatti vestita a nuovo dall’artista di Poggio Filippo di Tagliacozzo, che ha trasformato le pareti della casa in una tela su cui ha dipinto la memoria storica e attrae i passanti incuriositi dal nuovo aspetto della vecchia piazza, che ora non appare più abbandonata a se stessa.

“Il murales si divide in due scene che rappresentano l’aratro con i buoi in un momento della giornata e l’altro rappresenta una ragazza che va a prendere l’acqua con la cuoca; momenti di vita che andavano al di là del semplice gesto di lavoro ma rappresentavano un vero e proprio rito rivelatore di legami profondi e di dedizione alla Terra”, si legge in una nota.

“Nella grande distesa di un campo arato, si stagliano due figure del contadino e dei buoi che nonostante la stanchezza trasmettono calma e serenità sentimento che prevale anche dai colori caldi e tenui e dalle pennellate delicate e pagate”.

“Tra gli sguardi stupiti e incuriositi l’artista è stata accolta con favore e meraviglia, la popolazione si è dimostrata molto speciale e tutti hanno dimostrato interesse. L’artista ormai conosciuta per le sue opere uniche, con il suo lavoro attira l’attenzione dei passanti che ormai aspettano la sua pittura per tuffarsi a capofitto nel passato. Ancora una volta la Gagliardi ha saputo dare forma a ricordi e racconti, stimolando nelle persone narrazioni di giorni lontani”, conclude la nota.