STREET SCIENCE L’AQUILA: ESCURSIONE “FOR ALL” IN JOELETTE DOMENICA 29 AGOSTO

L’AQUILA – Ad un mese dalla prossima edizione della manifestazione Street Science,

l’Università degli Studi dell’Aquila, porta il simbolo della ricerca scientifica in alta quota e lo fa con l’Escursione “FOR ALL” in Joelette dal Giardino Alpino di Campo Imperatore 2117 s.l.m. a Monte Scindarella 2237 s.l.m.

La joelette è una speciale carrozzella da fuori-strada, che consente anche ai disabili non deambulanti di partecipare alle escursioni in montagna e più in generale di accedere a stradine e sentieri.

L’Escursione “For All” ha l’obiettivo di condividere una passeggiata durante la quale, alla presenza di botanici e geologi di Univaq, si alterneranno momenti di divulgazione scientifica a quelli più prettamente sportivi.

Le Joelette a disposizione saranno sei tutte messe a disposizione dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dal CAI.

All’iniziativa hanno aderito, e saranno parte attiva durante l’edizione Street Science 2021, il CAI Abruzzo, la Commissione Medica CAI Abruzzo, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) e l’Associazione GAIAbruzzo.

L’appuntamento sarà al Giardino Alpino di Campo Imperatore domenica 29 agosto 2021 alle ore 9.00 e da lì i partecipanti partiranno per raggiungere Monte Scindarella chiacchierando di geologia e botanica del Massiccio del Gran Sasso.