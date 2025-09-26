STREET SCIENCE: USRA E USRC PORTANO ALL’AQUILA I PROGETTI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO

L’AQUILA – Per la prima volta gli Uffici Speciali per la Ricostruzione dell’Aquila (USRA) e dei Comuni del Cratere (USRC) hanno partecipato allo Street Science, la manifestazione di divulgazione scientifica dell’Università dell’Aquila, giunta alla decima edizione e ospitata al Parco del Castello.

Gli Uffici – si legge in una nota – sono presenti con lo stand “Oltre il visibile: alla scoperta di un patrimonio silenzioso”, uno spazio dedicato a raccontare come la ricostruzione non significhi soltanto recupero fisico dei luoghi, ma anche nuove politiche di sviluppo capaci di creare opportunità economiche, sociali e culturali. L’iniziativa è stata anche un momento di dialogo con i giovani cittadini, vera forza motrice del territorio.

Per tutta la giornata i dipendenti degli Uffici hanno presentato attività di promozione e progetti di sviluppo, offrendo una chiave di lettura inedita su un patrimonio ancora da valorizzare pienamente.

Salvatore Provenzano, titolare dell’USRA, ha sottolineato l’importanza dei progetti legati alla città dell’Aquila: “Siamo orgogliosi di partecipare a una manifestazione così rilevante per la cittadinanza. Il restauro e la valorizzazione delle mura urbiche, che presto saranno visitabili grazie a un percorso illuminato, rappresentano un simbolo della rinascita aquilana. Allo stesso modo i Cammini, che uniscono luoghi di storia e natura, promuovono un modello di mobilità lenta e turismo sostenibile capace di avvicinare cittadini e visitatori al cuore della città”.

Raffaello Fico, titolare dell’USRC, ha evidenziato invece le iniziative che coinvolgono i territori del cratere sismico: “Con il progetto NEO vogliamo attrarre nuovi abitanti, portatori di idee e competenze, creando legami con le comunità locali e nuove opportunità di sviluppo. I Piani Integrati Territoriali, inoltre, sono pensati per valorizzare le caratteristiche dei nostri borghi, dalle chiese ai siti archeologici, fino agli ambienti naturali e montani. Insieme ai Cammini, queste iniziative vogliono stimolare i giovani a riscoprire la vera identità di un territorio ancora in parte inesplorato”.

La partecipazione degli Uffici si è inserita nello spirito dello Street Science, che con oltre cento appuntamenti tra attività per le scuole, seminari e lezioni trasforma L’Aquila in un laboratorio a cielo aperto, avvicinando ricerca, istituzioni e cittadini.