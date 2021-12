STRETTA SULL’APERITIVO DELLA VIGILIA A L’AQUILA: 40 AGENTI IN STRADA E MASCHERINA OBBLIGATO

L’AQUILA – Stretta sull’aperitivo della vigilia all’Aquila.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, per assicurare il rispetto della normativa, possesso del Green pass base e di quello rafforzato dove occorre e uso della mascherina, la prefettura ha schierato una task-force. Una quarantina di uomini tra poliziotti, carabinieri e finanzieri stazioneranno nel centro storico dell’Aquila per evitare irregolarità e assembramenti.

In particolare, i controlli inizieranno già dalla mattina e andranno avanti fino a tarda notte. Nel pomeriggio arriveranno altre 20 unità in rinforzo di quelle già presenti e quattro equipaggi della polizia stradale e uno della polizia municipale.

Secondo quanto stabilito dal Comune inoltre, nella giornata di oggi sarà vvietata la somministrazione di bevande alcoliche su tutto il territorio comunale dalle 15 alle 24″, fatta eccezione per “il servizio al tavolo da svolgere esclusivamente all’interno dei locali che non dovranno superare il limite di capienza; così come sarà vietato, dalle 15, il consumo di bevande alcoliche in ogni area pubblica del territorio comunale”.

Obbligatoria, inoltre, la mascherina all’aperto, 10 alle 22. A questo si aggiungono, “il rispetto delle regole di capienza e distanziamento e l’obbligo di esporre all’ingresso dei locali un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente”.

Stop, infine, alla vendita e consumo di alcolici dalle 15.