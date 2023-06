STRISCE BLU A VASTO, COMUNE: “POLEMICHE INUTILI, TARIFFE INVARIATE E ABBONAMENTO RIDOTTO DI 30 EURO”

VASTO – “In merito alle polemiche sollevate in questi giorni sulle strisce blu a Vasto Marina corre l’obbligo di ribadire che gli stalli a pagamento sono diminuiti passando da 1.264 a 1.085 e che il costo dell’abbonamento per la stagione estiva per i residenti è rimasto invariato (40 euro) nonostante il periodo delle strisce blu sia dal 15 giugno al 15 settembre e che per i non residenti il costo dell’abbonamento stagionale è passato da 180 euro dello scorso anno a 150 euro”.

È quanto dichiarano in una nota il sindaco di Vasto (Chieti) Francesco Menna e l’assessore alle Politiche di definizione e gestione del piano parcheggi Carlo Della Penna.

“È stato inoltre ridotto l’abbonamento mensile a Vasto Città sia per i residenti che per i non residenti passando da 76 euro a 35 euro. Sono inoltre rimaste invariate le tariffe rispetto agli altri anni – 0,30 euro per la prima mezz’ora, 0,50 euro per la prima ora, 1,00 euro per la seconda ora e successive e 7,00 euro per il giornaliero – e le stesse sono anche le più basse d’Italia se paragonate ad altre città turistiche di tutto rispetto come Vasto, città anche a noi molto vicine. È inoltre possibile, da quest’anno, pagare anche con il bancomat attraverso il contactless e con il cellulare scaricano l’app Easy Park”, aggiungono.

“Sinceramente non comprendiamo questa sterile polemica che – concludono Menna e Della Penna – guarda solo al periodo che è stato anticipato e posticipato di 15 giorni, e che non considera invece gli aspetti positivi che sono stati introdotti. E’ importante infine sottolineare che il costo dell’abbonamento stagionale per i residenti non è mai stato ritoccato, è lo stesso da sempre. Speriamo con questo chiarimento di placare le inutili polemiche”.