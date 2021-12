STRISCIA LA NOTIZIA A SILVI MARINA CON CAPITAN VENTOSA, “CHE FINE HA FATTO LA SPIAGGIA?”

SILVI MARINA – “Che fine ha fatto la spiaggia a Silvi Marina?”.

A chiederselo Capitan Ventosa, l’inviato di Striscia La Notizia arrivato sulla costa abruzzese per cercare di capire l’erosione della costa stia man mano causando danni agli stabilimenti balneari della cittadina in provincia di Teramo.

In particolare, comune e regione hanno ottenuto quattro milioni al fine di per la manutenzione e il rifacimento delle scogliere. Il problema, però, è che gli stabilimenti continuano ad essere lambiti dalle onde, con ingenti disagi per i balneatori, secondo cui, diquesto passo, sarà impossibile aprire il prossimo anno.

Non si è riusciti ad agevolare il problema, nemmeno con l’installazione dei pennelli e ad oggi la situazione è ancora ferma.

La Regione tramite Luca Iagnemma, ha speigato a Capitan Ventosa, che il problema risiede anche nella difficoLtà per la ditta che dovrebbe occuparsi dei lavori, a reperire i materiali. La speranza è quella di risolvere il problema entro il mese di aprile.