STRONCATO DAL COVID A 58 ANNI, TORNIMPARTE IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DI MICHELE CARDUCCI

TORNIMPARTE – Stroncato dal Covid, si è spento ieri all’ospedale dell’Aquila, ad appena 58 anni, Michele Carducci, autista della Tua, ex calciatore della squadra di calcio di Tornimparte e protagonista di iniziative solidali.

La notizia ha sconvolto la comunità di Tornimparte per un “dolore tanto profondo che sembra destinato a non avere fine, anche quando s’intravede una speranza per il modo di lasciarsi definitivamente alle spalle un anno orribile”.

“Un anno terribile, con tante, troppe, pagine tristi per la nostra Comunità. Ora quest’altra tragedia. Ad Elisa, Davide e Ilaria l’abbraccio più forte”, le parole del sindaco Giacomo Carnicelli.

“Ci ha lasciato il nostro grande amico Michele Carducci, storico calciatore del Tornimparte, sostenitore assiduo dei nostri colori e padre del nostro dirigente Davide Carducci. Società, staff tecnico e calciatori sono vicini alla vostra famiglia per questo ennesimo immenso dolore. Sentite condoglianze da tutti noi”, scrive su Facebook l’Asd Tornimparte 2002.

