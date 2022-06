VASTO – Uno studente abruzzese di 23 anni, Luigi Villamagna, originario di Vasto, è stato travolto e ucciso da un’auto pirata a Parigi, dove si trovava per il progetto Erasmus.

Tuttora ricercato l’uomo che lo investito e ucciso, l’episodio è avvenuto la notte tra il 7 e l’8 giugno: il giovane era da solo e stava attraversando la strada nel quartiere di Clichy, alla periferia nord della capitale francese, quando è stato travolto da un’auto che non si è fermata per i soccorsi.

Sulla vicenda è in corso un’indagine della polizia nazionale francese del commissariato di Saint Ouen mentre nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia sul corpo del giovane.

Francesco era laureato in filosofia a Bologna, la famiglia risiede nel quartiere Sant’Antonio di Vasto e si trovava da qualche tempo nella capitale francese dove viveva con un’altra studentessa italiana e sarebbe rientrato in Italia a breve per poi conseguire la laurea magistrale in Scienze storiche e orientalistiche all’università Alma Mater di Bologna.

A dare la notizia ai familiari della vittima sono stati i carabinieri della Compagnia di Vasto, in contatto con il consolato.

“Esprimo il più profondo dolore e vicinanza alla famiglia di Luigi Villamagna, il giovane studente vastese investito a Parigi. Le più sentite condoglianze”, scrive sui social il sindaco di Vasto Francesco Menna.

“Massima vicinanza alla famiglia, siamo a disposizione per qualunque cosa. È una perdita grave per noi – dice ancora Menna all’Ansa – ora mi auguro che si sappia cosa è successo e ci sia la necessaria chiarezza sui fatti”.

“La notizia della tragica morte del giovane studente universitario di Vasto, a cui un incidente ha stroncato il sogno di una vita, ha sconvolto non solo la comunità locale ma l’Abruzzo intero. Alla famiglia di Luigi Villamagna giunga il cordoglio mio personale e della giunta che presiedo”, le parole del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.