STUDENTE DI LANCIANO SCOMPARSO A PERUGIA: ORE DI APPRENSIONE PER ANDREA PROSPERO

LANCIANO – Sono giorni di apprensione per i familiari di Andrea Prospero, 19enne di Lanciano (Chieti), iscritto alla facoltà di Informatica all”Università di Perugia, scomparso dallo scorso venerdì mattina.

Il ragazzo, al primo anno di università, è a Perugia con la sorella gemella ma i due alloggiano in due studentati diversi.

Si erano dati appuntamento per pranzare insieme alle 13 ma il giovane non si sarebbe mai presentato, da qui l’allarme e la denuncia per scomparsa.

Intanto sui social si moltiplicano gli appelli e i post per esortare chiunque avesse sue notizie a segnalarlo alle autorità.

“Andrea non aveva mai dato segni di problemi”, ha detto al TgMax don Alessio Primante, responsabile della Cappellania scolastica della Diocesi Lanciano-Ortona, in costante contatto con la famiglia che si è rivolta proprio a lui per diffondere la notizia e cercare aiuto.