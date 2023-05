STUDENTESSA DI SAN VITO MORTA A MACERATA, AUTOPSIA: ANNEGATA NELLA VASCA DOPO UN MALORE

SAN VITO CHIETINO – Annegata nella vasca da bagno dopo aver avuto un malore: questo l’esito dell’autopsia sul corpo di Samanta Marchegiano, la studentessa di 24 anni di San Vito Chietino, trovata morta due giorni fa nel bagno dell’appartamento che condivideva con altre coinquiline in via Severini a Macerata.

Secondo quanto stabilito dall’esame autoptico, presso l’obitorio di Macerata, la ragazza si sarebbe sentita male mentre stava riempendo la vasca d’acqua, subito dopo si sarebbe accasciata all’interno, dove è tragicamente morta annegata.

A fare la drammatica scoperta, il pomeriggio del 2 maggio scorso, una coinquilina che ha subito chiamato il 118. Da qualche anno la ragazza viveva a Macerata dove stava frequentando la facoltà di Giurisprudenza.

L’ipotesi del malore, confermata oggi, era tra le più accreditate dal momento che sul corpo della giovane non sono stati trovati segni di violenza.

Come riporta Cronache Maceratesi, la Procura ha dato l’incarico al medico legale Roberto Scendoni e al tossicologo Rino Froldi. La famiglia, assistita dall’avvocato Roberto Bianco, ha nominato come proprio consulente il medico legale Domenico Angelucci.

“Abbiamo parlato con il nostro consulente e dice che è stato un annegamento causato da un malore, è stata trovata acqua nei polmoni”, spiega l’avvocato Bianco al quotidiano.

Intanto la Procura ha dato il nullaosta per la sepoltura. Il feretro della giovane rientrerà presto a San Vito dove, probabilmente sabato, si svolgerà il funerale.

Su Facebook, la Gio Basket Ortona la ricorda così: “I dirigenti, lo staff tecnico e tutti gli atleti ed atlete della Gio basket Ortona, con sgomento ed incredulità, apprendono della prematura scomparsa della giovane Samanta Marchegiano, ricordandola nei suoi trascorsi cestistici all’interno della nostra società, come una ragazza piena di gioia di vivere, serena e sorridente. Ai familiari tutti, in particolare alla sorella Gabriella, anch’ella nostra ex atleta, rivolgiamo le più sentite condoglianze, in un momento così difficile da accettare. Ciao Samanta, non ti dimenticheremo mai!!!”.