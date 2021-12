STUDENTI CONTAGIATI DOPO “GRAN GALA'”: CLASSI IN QUARANTENA AL LICEO SCIENTIFICO DI AVEZZANO

AVEZZANO – Si deciderà nelle prossime ore se prorogare la chiusura del liceo “Vitruvio Pollione” di Avezzano, dopo il focolaio che si è sviluppato al “Gran Galà” organizzato dagli studenti.

Si legge sul quotidiano Il Centro che lo screening della Asl continua senza sosta e, tra oggi e domani, sono attesi i risultati dei tamponi molecolari.

Tamponi a causa di cui, gli operatori sanitari del drive through dell’Interporto di Avezzano stanno lavorando senza sosta, visto che sono passati da poche decine a oltre 200 test al giorno, 250 solo ieri, di cui buona parte hanno riguardato proprio i ragazzi dello Scientifico di Avezzano, i loro familiari e i docenti. Il giorno prima ne erano stati somministrati 300.

Subito dopo i primi casi positivi l’Asl ha avviato un tracciamento dettagliato dei ragazzi attraverso gli elenchi forniti dalla scuola più grande del territorio.

Si legge ancora sul Centro che sono stati ascoltati anche teelfonicamente tutti i giovani che avevano preso parte alla festa in un locale di Celano e da lì è stato stilato l’elenco dei contatti a rischio da sottoporre al molecolare.

La maggior parte degli esiti dei tamponi arriverà in ogni caso tra oggi e domani.

Sono in ogni caso diverse le le scuole marsicane che, nei giorni scorsi, hanno dovuto porre alcune classi in quarantena oppure in sorveglianza per casi di contagio tra i banchi. Tra queste, dell’istituto per l’Agricoltura “Serpieri”, con due classi e il liceo artistico “Bellisario”, con tre.

Sorveglianza con testing, invece, per cinque classi dell’istituto per geometri “Leon Battista Alberti” e per due del Liceo Croce, mentre in quarantena sono finite una classe dell’istituto d’istruzione superiore “Galileo Galilei”, due classi della primaria “Don Gaetano Tantalo” e una alla secondaria di primo grado “Andrea Argoli” di Tagliacozzo.