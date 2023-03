STUDENTI DELLE SUPERIORI DI ROSETO E PINETO IMPEGNATI A RIPULIRE LA RISERVA DEL BORSACCHIO

ROSETO DEGLI ABRUZZI -Si è svolta la seconda giornata di pulizia a mano della Riserva Borsacchio con le scuole. Grande partecipazione del Liceo Saffo di Roseto ed istituti comprensivi di Pineto venuti appositamente. Oltre 300 partecipanti .

Seguiranno altre due giornate , con meno partecipanti per diluire ingresso in questo periodo, con altri istituti della Provincia, come il Liceo di Teramo.

Al termine di queste due giornate quasi un migliaio di studenti ha conosciuto la storia e la perla della Riserva con semplici e chiare informazioni che fanno scoprire come un luogo considerato comune perchè vicino in realtà è straordinario per quasi tutti gli Italiani ed Europei. Non a caso in questi due mesi porteremo studenti dalla Spagna, dal Portogallo e da altre nazioni Ue venuti appositamente per visitare le dune ed i crinali della Riserva.

Da 14 anni puliamo a mano la Riserva con le Scuole ed i Volontari. Organizziamo questi eventi, dopo un attento monitoraggio ed un gruppo esperto del SalvaFratino che precede il gruppo, per salvaguardare le specie protette e prima dell’ingresso riposizionano le delimitazioni delle dune per non danneggiare la flora.

Grazie come sempre alla protezione civile Roseto per il supporto, al Wwf, allo Iaap, al Comune di Roseto, agli Istituti Scolastici , alla Consulta per le Politiche Giovanili ed al SalvaFratino per l’aiuto.

Da anni la Riserva è ferma al palo rimanendo un potenziale di difesa ambientale e sviluppo sostenibile. Bloccata da oltre 18 anni. In questi anni decine di migliaia di studenti hanno percorso la spiaggia ed i crinali della Riserva per educazione e attività pratiche per cementare in loro non solo una teoria ma una prassi. Facciamo capire loro come il nostro vivere lascia una impronta sul pianeta e che questa danneggia non solo le specie che tuteliamo , ma noi stessi.

Sabato 11 Marzo 2023 alle 16, al palazzo del Mare, si terrà la seconda giornata di Corso Guide al Palazzo del Mare di Roseto a tema Dune e Fratino con il progetto SalvaFratino. Domenica 12 Marzo 2023 alle 10.00 dai canello del Lido d’Abruzzo terz giornata di Corso con uscita formativa SalvaFratino. Le iscrizioni sono aperte e gratuite.