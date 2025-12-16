STUDENTI DI PSICOLOGIA DELL’ATENEO “D’ANNUNZIO” IN RIVOLTA: “BASTA DISSERVIZI, SOLO PROMESSE”

CHIETI – Gli studenti di psicologia, dalla triennale alla magistrale, hanno protestato davanti al Rettorato dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara per denunciare “i gravi e persistenti disservizi che stanno mettendo a rischio il loro percorso universitario”.

“Circa 3.200 studentesse e studenti iscritti ai corsi”, dicono i rappresentanti degli studenti, “si trovano a vivere forti disservizi: dalla carenza di aule adeguate alla numerosità degli iscritti, alla carenza del personale tecnico amministrativo che non riesce a garantire loro servizi essenziali come la pubblicazione degli appelli d’esame e dei piani di studio e mettono a rischio il normale svolgimento delle sessioni di laurea”.

“A rendere la situazione insostenibile è la mancanza del personale tecnico della segreteria didattica di psicologia. Gli esami di profitto che dovrebbero essere pubblici da fine ottobre non sono tutti pubblicati sul sito; al 10 novembre i piani di studio di tutti gli studenti erano ancora non compilabili. La rappresentanza chiede un incontro urgente con il Rettore che il 28 novembre riceve gli studenti e promette di spostare parte del personale della Scuola di Medicina e assegnarlo alla segreteria del Dipartimento come soluzione temporanea. Al 15 dicembre la situazione stenta a risolversi. Alcuni esami parziali dovrebbero tenersi questa settimana ma non sono ancora stati calendarizzati sul sito e gli studenti non possono prenotarsi. Le comunicazioni sono lente”.

“Le attività didattiche, lezioni, laboratori, tirocini pratico-valutativi delle magistrali, continuano ad essere calendarizzate in un edificio che verrà abbattuto questa estate. L’Ex Rettorato è stato dichiarato non conforme alle normative antisismiche e ospita studenti a capienza ridotta al 50%. Le aule sono senza finestre, senza banchi per prendere appunti e senza prese per i computer. Nessuno ha dato rassicurazioni su quali spazi verranno assegnati dopo l’abbattimento dell’edificio che ospita anche la maggior parte degli uffici dei professori di psicologia. A Clinica gli studenti si trovano senza relatori disponibili per poter iniziare le loro tesi di magistrale perché tutti quelli contattati risultano assegnati ad un numero massimo di tesi. Gli studenti sono aumentati, i servizi e il personale no”.

La rappresentanza degli studenti dichiara ancora: “Ogni anno le studentesse e gli studenti versano le tasse universitarie, aspettandosi servizi adeguati a supportare il proprio percorso formativo. Al contrario, si trovano ad affrontare inefficienze, disorganizzazione e soluzioni temporanee che non risolvono problemi strutturali ormai cronici. Avere i servizi è un nostro diritto, non una gentil concessione. Per questo abbiamo scelto di manifestare. Continueremo a protestare finché non sarà garantito un servizio dignitoso e le soluzioni che ci verranno offerte saranno davvero risolutive. Siamo stanchi di continui rattoppi che non risolvono le cose. Si sta mettendo a rischio il nostro futuro”.