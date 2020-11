STUDIO ATENEO CHIETI: MONITORAGGIO BUS E SU OLTRE MILLE PASSEGGERI ESCLUDE PRESENZA COVID

CHIETI – In due settimane di osservazioni, con più di mille passeggeri a bordo, non è mai stato trovato il virus “Sars-CoV-2” né nei campioni d’aria né nelle superfici più frequentemente toccate dai passeggeri.

È quanto emerge dal monitoraggio dell’aria e delle superfici a bordo degli autobus urbani de “La Panoramica” di Chieti, società che gestisce il trasporto urbano a Chieti, nell’ambito di uno studio scientifico sulla presenza del Covid 19 negli autobus adibiti a trasposto pubblico locale.

I campionamenti sono stati analizzati dal Laboratorio di Genetica Molecolare del “Cast – Center for Advanced Studies and Technology” dell’Università ‘D’Annunzio’ di Chieti Pescara diretto dal professor Liborio Stuppia, utilizzando le stesse tecniche con cui vengono valutati i tamponi.

Il lavoro, svolto da un gruppo di ricercatori della d’Annunzio, coordinati dal professor Piero Di Carlo, associato di Fisica per il Sistema Terra e per il Mezzo Circumterrestre presso il Dipartimento di ‘Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria’ dell’ateneo abruzzese, è stato pubblicato pubblicato sulla rivista “Plos One” ed è firmato da Di Carlo, da Piero Chiacchiaretta, Bruna Sinjari, Eleonora Aruffo, Liborio Stuppia, Vincenzo De Laurenzi, Pamela Di Tomo, Letizia Pelusi, Francesca Potenza, Angelo Veronese, Jacopo Vecchiet, Katia Falasca e Claudio Ucciferri.

”Questi risultati – commenta il professor Di Carlo – suggeriscono che la riduzione del numero di passeggeri, l’uso della mascherina, la disinfezione delle mani e l’arieggiamento sono misure efficaci per prevenire la diffusione del Sars-CoV-2 nel trasporto pubblico”.

