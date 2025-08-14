SUB PESCARESE DISPERSO NEL RAVENNATE: PARENTI, “POCHE SPERANZE”

VILLALAGO – “Ugo faceva il sub da anni, aveva una grande passione per le immersioni. Sicuramente sarà sceso con tutte le precauzioni. Già parlo al passato perché purtroppo sembra che non abbiamo molte speranze”.

A dichiararlo all’Ansa è Brunella Quaglione, consigliera comunale di Villalago (L’Aquila), cugina di Ugo Coppola, 49enne originario del borgo montano, che ieri attorno alle 13.30 non è più riaffiorato dopo un’immersione subacquea di gruppo, a circa 12 miglia al largo di Ravenna.

“Ci hanno detto che le riserve di ossigeno durano circa un’ora – spiega Quaglione – e ormai ne sono passate molte, purtroppo. Si fa strada l’idea che non ci sia più molto da fare. Sembra tutto surreale”.

Coppola, residente con la madre a Pescara, ha sempre frequentato il paese d’origine: ha fatto parte del coro parrocchiale, era appassionato di musica, amava suonare la tastiera e partecipava a molte manifestazioni estive.

“La famiglia si stringe in questo momento di grande apprensione – conclude Quaglione -. Al momento non abbiamo notizie sul suo ritrovamento. Le ricerche sono ancora in corso. Stiamo vivendo tutto nel massimo riserbo, stretti attorno alla madre e alla famiglia”.