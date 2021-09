SUBBUTEO, LA MEMORIA DEI TUOI RICORDI: PRESENTATO LIBRO DI FABIRZIO FEDELE

PESCARA – E’ uscito il libro di Fabrizio Fedele, Subbuteo la memoria dei tuoi ricordi, autoprodotto dallo stesso autore che parla del gioco “più bello del mondo”; Il subbuteo. Un gioco che ha fatto la storia a Pescara, Chieti e L’Aquila, ma in tutto Abruzzo e Molise in genere.

Le storie dei protagonisti, ragazzotti anni 70 e 80 (quasi 100 persone) raccolte quindi in questo libro. Persone di ogni genere, di ogni fascia di età e ceto sociale. Per chi ama la nostra città non può che fare piacere rivivere nelle pagine uno spaccato dell’epoca. Socialità e relazioni senza età, aggregazione, divertimento, allegria.

Gioia nella sconfitta, giocando per puro divertimento. Tutto questo è stato rappresentato e trascritto su queste pagine per rendere indelebile le memorie di tutti, per rendere eterno il ricordo quindi. Con foto straordinarie e tante notizie che tutti hanno voluto per così dire far trascrivere in cinquant’anni di storia.

Tutti i ragazzini degli anni ’70 ed ’80, l’hanno scoperto per caso o su dei giornalini o guardando una pubblicità in televisione. Pantera, Passeri, Di Biase… Ma non voglio svelarvi altro, vi lascio immergervi tra i ricordi dell’Abruzzo che fu, per scoprire una memoria che si stava perdendo…