SUCCESSO AD AVEZZANO DEL RADUNO DI AUTO STORICHE ORGANIZZATO DAL ROTARY CLUB

AVEZZANO – Grande successo e partecipazione per il raduno di auto storiche organizzato dal Rotary Club di Avezzano (L’Aquila) per conto dell’A.R.A.C.I., Associazione Rotariana Automobili Classiche Italia che si è svolto nell’Aquilano,

Le manifestazione si è svolta lo scorso fine settimana ed è stata curata dai soci Alessandra Tarquini, Marco Natale e Lucio Sansone con la supervisione del presidente del club Antonio Manna e di Agostino Barbati. Il raduno è iniziato nel pomeriggio di venerdi 19 aprile quando gli equipaggi sono partite da Avezzano alla volta di Celano, accolti dal sindaco Settimio Santilli e dal neo assessore Valeriano Fidanza, per la visita del suggestivo Castello Piccolomini. Da qui la carovana delle auto d’epoca si è diretta alla vicina aviosuperficie, Ospitati dal padrone di casa Franco Lozzi, gli equipaggi hanno disputato alcune prove di regolarità per il “Memorial Sandro Pelillo”, in ricordo dell’inventore del Tour d’Abruzzo recentemente scomparso. Al termine delle prove lo stesso Lozzi si è prodigato in una entusiasmante esibizione in volo, con uno dei suoi aeroplani utilizzati anche per la Scuola di Volo che dirige, tra lo stupore dei presenti. La giornata è terminata poi con una cena in un ristorante del posto.

Il giorno seguente le automobili sono partite in direzione Bolognano attraversando suggestivi paesaggi tra cui il valico di Forca Caruso fino a raggiungere la Cantina Zaccagnini per una visita guidata all’interno dell’azienda vinicola. Nel pomeriggio il rientro ad Avezzano, passando per il Passo di San Leonardo imbiancato per l’occasione da una inaspettata nevicata con tappa prima ad Anversa degli Abruzzi e poi a Cocullo. La giornata del sabato è terminata con una cena conviviale durante la quale sono stati premiati i primi tre classificati delle prove di regolarità dove è risultato vincitore un equipaggio tutto avezzanese composto da Marco Natale e Pietro Falcone su Innocenti Mini Cooper del 1973. Ma siccome il bon ton vuole che a vincere non sia qualcuno dell’organizzazione, in perfetto stile rotariano, Natale e Falcone hanno deciso di donare la coppa alla signora Gabriella Pelillo in onore ed in ricordo del marito.

La domenica, infine, è trascorsa con una passeggiata panoramica con le auto d’epoca che hanno attraversato Capistrello, Castellafiume, Petrella Liri, Tagliacozzo fino a Magliano de’ Marsi per una visita alla bellissima chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta, nella frazione di Rosciolo.

I trenta equipaggi, provenienti da ogni parte d’Italia hanno avuto modo di scoprire, e di conoscere, le molte e diverse bellezze abruzzesi a conferma che le auto storiche possono anche essere un eccellente veicolo promozionale. Anche questo evento, come tutti gli altri organizzati dal Rotary Club, ha avuto come obiettivo finale quello di raccogliere fondi per scopi benefici e, nello specifico, si è scleto di ricavare il destinato al progetto pluriennale “Rotary Club contro l’usura” e in particolare al fondo che attraverso la Fondazione Jubilaeum Onlus di Avezzano offre un aiuto concreto alle vittime dell’usura sull’intero territorio abruzzese.