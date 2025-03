SUCCESSO DEI CAMPIONATI ITALIANI DI TENNISTAVOLO A MONTESILVANO: OGGI ALCUNE FASI SUL CANALE 58 RAI

MONTESILVANO – L’amministrazione De Martinis è entusiasta del grande successo dei Campionati Italiani Assoluti di Tennistavolo che Montesilvano (Pescara) ha avuto l’onore di ospitare dal 15 al 23 marzo. Un evento straordinario che ha portato in città circa 500 pongisti e generato oltre 2000 presenze nelle strutture alberghiere.

L’allestimento di livello mondiale e lo spettacolo offerto dai migliori atleti italiani hanno reso questa manifestazione indimenticabile. Un ringraziamento speciale va alla Federazione Italiana Tennistavolo per aver scelto Montesilvano, alla Regione Abruzzo per il suo fondamentale supporto. Alcune fasi dell’evento saranno trasmesse oggi alle 17,30 sul canale 58 della Rai.

L’Assessore allo Sport Alessandro Pompei dichiara: “Siamo estremamente orgogliosi di come Montesilvano si sia confermata ancora una volta un polo attrattivo per grandi eventi sportivi. Il successo dei Campionati Italiani Assoluti di Tennistavolo è la dimostrazione della nostra capacità organizzativa e della nostra vocazione sportiva e turistica. Vedere così tanti atleti e appassionati nella nostra città è una grande soddisfazione e un importante volano per l’economia locale. Un plauso a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato. Questo evento non è cheu n tassello del percorso che ha reso Montesilvano l’Hub Sportivo/Turistico della Regione, tanto che la città di Montesilvano è già pronta ad accogliere un altro prestigioso appuntamento, i Campionati Italiani Assoluti di Biliardo”.