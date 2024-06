SUCCESSO DELLA TAPPA A TERAMO CON I FINALISTI DEL PREMIO LETTERARIO CAMPIELLO

TERAMO – Serata all’insegna della cultura e della letteratura. Grande successo, a Teramo, della tappa abruzzese del 62esimo Premio Campiello.

La manifestazione, che si è svolta ieri sera, in piazza Sant’Anna, è stata organizzata dalla Fondazione Bruno Ballone, dalla Fondazione Il Campiello in collaborazione con Città di Teramo e condotta dalla giornalista, Monica Pelliccione. Sul palco, quattro dei cinque autori finalisti del Premio Campiello 2024: Antonio Franchini con “Il fuoco che ti porti dentro” (Marsilio), Federica Manzon con “Alma” (Giangiacomo Feltrinelli), Vanni Santoni con “Dilaga ovunque” (Laterza), Emanuele Trevi con “La casa del Mago” (Ponte alle Grazie). Assente, per impegni personali, Michele Mari con “Locus Desperatus” (Giulio Einaudi editore). “Una serata di grande profilo culturale”. l’ha definita il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto sottolineando “l’impegno della Fondazione Ballone nella crescita sociale del territorio”.

Nel corso della serata è stato ricordato Bruno Ballone, a cui è dedicata l’omonima Fondazione, scomparso prematuramente all’età di 33 anni. “E’ per noi un onore aver portato in Abruzzo, per la terza volta, una tappa del Premio Campiello”, le parole di Agostino Ballone, presidente della Fondazione Ballone, “uno dei filoni che animano l’operato della Fondazione è quello culturale: siamo certi che, grazie alla collaborazione con la Fondazione Il Campiello, questo diventerà un appuntamento fisso nel corso del tempo”.

Il Premio Il Campiello è stato rappresentato da Eugenio Calearo. Dalla storia di Angela, donna che incarna in maniera emblematica gli orrori dell’Italia, al racconto del ritorno a Trieste, che per Alma riapre il mondo dei ricordi, passando per il viaggio disperato alla ricerca del senso ultimo che diamo a ciò che possediamo, per arrivare ad un romanzo che indaga l’origine e le manifestazioni di un fenomeno singolare come la street art e a Mario Trevi, padre dell’autore, celebre e riservato psicoanalista, mago guaritore di anime: narrazioni e tematiche differenti si animano su un palco, quello del Campiello, tra i più prestigiosi del panorama nazionale.

Il prossimo incontro con la cinquina finalista è in programma mercoledì 3 luglio, quando gli scrittori saranno a Milano, alle 18:30, al Palazzo Assolombarda, mentre giovedì 4 luglio ci sarà la tappa di Cornuda (TV), alla Tipoteca Auditorium a partire dalle 21:00. Venerdì 5 luglio si prosegue con Udine alle 18:00 alla Torre di Santa Maria per poi riprendere lunedì 8 luglio a Gallipoli (LE), dalle 21:00 in Piazza Tellini.

Martedì 9 luglio gli autori saranno invece a Marina di Brindisi, alle 19:00, al Porticciolo Turistico mentre mercoledì 10 luglio sarà la volta di Bisceglie (BT) al Largo Castello dalle ore 20:00. Gli incontri successivi si terranno mercoledì 24 luglio alle 18:00 a Folgaria (TN) in Piazza Guglielmo Marconi e giovedì 25 luglio, alle 17:30, in Piazza Duomo ad Asiago (VI).

Gli ultimi tre incontri si terranno venerdì 26 luglio, alle ore 17:30, all’Alexander Girardi Hall di Cortina (BL), sabato 27 luglio, alle ore 21:00 in Piazza Milano a Jesolo (VE) e domenica 28 luglio al Lido di Venezia (VE) presso l’Hotel Ausonia&Hungaria a partire dalle 18:00. Dopo questo fitto calendario di appuntamenti con gli autori, il vincitore della 62^ edizione del Premio Campiello sarà proclamato sabato 21 settembre al “Gran Teatro La Fenice”, selezionato dalla votazione della Giuria dei Trecento Lettori anonimi. In allegato foto della serata.