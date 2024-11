SUCCESSO DELL’INCONTRO DI CONFINDUSTRIA TRA GIOVANI E IMPRESE ALL’ISTITUTO MAJORANA DI AVEZZANO

AVEZZANO – Le imprese si raccontano ai giovani. Grande successo dell’iniziativa organizzata da Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno in occasione del Pmi Dai 2024, che ha dato la possibilità ad un centinaio di studenti dell’Istituto Majorana di Avezzano (L’Aquila) di visitare alcune aziende che operano sul territorio, di conoscere da vicino le realtà industriali e produttive e confrontarsi sui temi della transizione digitale, delle nuove competenze e dell’intelligenza artificiale.

“Un’iniziativa molto positiva con un grande riscontro da parte degli studenti che hanno partecipato”, dichiara Roberto Monfredini, delegato di Confindustria per l’area della Marsica, “l’edizione 2024 del Pmi Day ha come focus “Costruire”. Costruire consapevolezza delle proprie aspirazioni e delle opportunità per realizzarle, del sapere per affrontare con le giuste competenze e con fiducia il lavoro di oggi e quello di domani. Costruire innovazione ponendo i nuovi strumenti digitali e l’intelligenza artificiale al servizio di creatività, immaginazione e conoscenza. Infine, il dialogo e lo scambio tra il mondo della scuola e delle imprese”.

La Giornata nazionale delle Piccole e medie imprese, che si è svolta venerdì scorso, coinvolge le Associazione territoriali del sistema confindustriale, che hanno aderito all’iniziativa, insieme a Federchimica e Assosistema. “L’attenzione”, spiega Monfredini, “resta puntata sull’impegno delle imprese che aprono le porte ai giovani con incontri e visite guidate. Un appuntamento fisso il cui le nostre aziende riaffermano il loro ruolo sociale sul territorio e lanciano, ancora una volta, l’allarme sull’enorme gap di competenze e figure professionali tecnico-scientifiche.

Gli studenti dell’Istituto Majorana hanno visitato la A-Gas International Limited, con l’accoglienza del direttore, Giovanni Cavaliere, Euroconic SRL con il direttore, Roberto Monfredini, Silver Service SRL , guidati dal presidente, Vittorio Silvestri, Meccanica Innovativa srl, con l’accoglienza a cura di Quirino Orlandi, Macromec, con l’imprenditore Pietro Scipioni.

“E’ fondamentale, in questo frangente, colmare il gap digitale e potenziare la formazione tecnica”, prosegue Monfredini, “l’iniziativa è un’occasione unica per rendere i ragazzi protagonisti del futuro della nostra industria”. Dal 2021 la manifestazione ha ottenuto il patrocinio del ministero dell’Istruzione e del Merito e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L’impronta internazionale della manifestazione è confermata, per il settimo anno consecutivo, dal patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.