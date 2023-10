SUD, FITTO: “ZES UNICA PER OTTO REGIONI GRANDE OPPORTUNITA'”

BARI – “Abbiamo due modi per approcciare la Zes unica. Il primo è quello di proseguire su una discussione che guarda allo strapuntino, cioè alla piccola gestione e a questioni incomprensibili visti i numeri delle 8 Zes in questi anni: 121 autorizzazioni in tutto. Non mi sembrano performances eccezionali. Dall’altra parte noi invitiamo a un altro approccio, a fare una riflessione strategica su quello che può comportare la Zona economica speciale unica per tutte le otto regioni del Sud Italia. E’ una grandissima opportunità”.

Lo ha spiegato il ministro per gli Affari europei e per il Pnrr Raffaele Fitto, rispondendo alla domanda di una giornalista che a Bari gli chiedeva, a margine dell’iniziativa di Fratelli d’Italia sul tema ‘L’Italia vincente-Un anno di risultati – Come il governo Meloni sta facendo ripartire la Nazione”, di rassicurare gli imprenditori meridionali sulle Zes.

“Siamo riusciti a ottenere quello che tutti dicevano di voler ottenere per anni – ha aggiunto – e che tutti auspicavano. Una volta che l’abbiamo ottenuto e l’abbiamo inserito in un provvedimento di legge non va nemmeno bene. Mi sembra singolare questa discussione”, ha concluso Fitto.