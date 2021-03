SUD, PEZZOPANE: “2.800 ASSUNZIONI OTTIMA NOTIZIA, PROSEGUE LAVORO PROVENZANO E DEL PD”

ROMA – “È davvero una bella notizia che Ministri che da deputati avevano votato contro il provvedimento oggi lo presentino come una loro iniziativa. Il ministro del Partito Democratico Giuseppe Provenzano ha impostato un ottimo lavoro e questo è uno dei progetti importanti per il Sud che nasce nel governo Conte, con le destre che votarono contro. Riportata la giusta notizia, si va avanti nel rinnovare la Pa del Mezzogiorno con una immissione di nuovo personale, ben 2.800 tecnici, nuove assunzioni”.

Lo dichiara la deputata del Pd Stefania Pezzopane, del coordinamento Parlamentari del Sud: “Si tratta nello specifico degli oltre 100 milioni di euro già stanziati nella legge di Bilancio approvata a dicembre in Parlamento senza il voto di Forza Italia, per l’assunzione con contratti fino a 36 mesi di 2.800 esperti per dotare di nuove competenze le centrali di programmazione, dai Ministeri ai Comuni, passando per le Regioni”.

“Mi auguro che i ministri Mara Carfagna e Renato Brunetta abbiano l’onestà di riconoscere il lavoro altrui e semmai di raddoppiare la cifra con nuove previsioni in continuità con quanto fatto da Conte e Provenzano. Sbagliarono quando si opposero, fanno bene ora ad attuare quanto già previsto ed a proseguire il cammino”, conclude Pezzopane.