SUL TRENO SENZA BIGLIETTO E MASCHERINA, 30ENNE DENUNCIATO A PESCARA

PESCARA – Pretendeva di salire a bordo di un Freccia Bianca in partenza dalla stazione centrale senza il biglietto e senza mascherina: è stato denunciato dalla Polfer di Pescara un trentenne di origini italiane per i reati di oltraggio, minacce e resistenza a Pubblico ufficiale.

L’uomo, raggiunto dai poliziotti, ha cominciato a insultarli e minacciarli. E’ stato anche sanzionato per non aver indossato il dispositivo di sicurezza all’interno della stazione, così come previsto dalla vigente normativa anti covid-19.

La denuncia è avvenuta nell’ambito dell’attività settimanale di controllo del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo, grazie a cui sono in particolare stati identificati 2mila 980 casi, con 5 persone denunciate in stato di libertà, 236 pattuglie impegnate nelle stazioni, 85 sui treni e 26 automontate.

