SULLE TRACCE DEL DRAGO: DOMANI A L’AQUILA GRAN FINALE, COSPLAY CONTEST E CONCERTO CLAUDIO BASTONI

L’AQUILA – Si conclude domani domenica 7 settembre, la manifestazione annuale Sulle Tracce del Drago, che ha animato la Villa Comunale e il Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila a partire da giovedì.

Il programma della giornata prevede l’apertura degli stand e del polo schermistico alle 11:00, insieme agli spettacoli dei Maghi del Tempo e alla mostra di miniature “È sempre Tempo di Eroi”, mentre le attività ludiche partiranno alle 10:00 con il torneo di Dungeons & Dragons 5E, organizzato dall’associazione Playadice, e l’animazione di Tata Assunta che resterà a disposizione dei più piccoli dalle 10:00 alle 13:00.

Dalle 14:00 sarà anche possibile partecipare al torneo di beyblade – organizzato in collaborazione con Roma East Side e patrocinato da IBNA – e, dalle 16:30, alle partite dimostrative di Warhammer.

Anche la proposta culturale di oggi è all’insegna del gioco: alle 11:30 il doppiatore Andrea Marino proporrà una conferenza-spettacolo dal titolo “Il doppiaggio nei videogiochi di ieri e di oggi”, e alle 14:30 Antonello Tomassetti e Tullio Rufini introdurranno al pubblico l’universo di Warhammer con la conferenza “Dal Big Bang all’Imperium”.

Dalle 16:30 si entrerà ufficialmente nella dimensione del cosplay con una sfilata di cosplayer accompagnata da Dragold e i Maghi del Tempo, a cui seguirà l’attesissimo cospaly contest presentato da Emiliano Gessa e Sara Vespasiani. La giuria è composta da Carystal, Cinzia Moroni, Paolo Nurcis e dal presidente Giovanni Martino.

A fine gara, e dopo l’estrazione dei biglietti vincitori della Lotteria del Drago, sarà il cantautore Claudio Bastoni a chiudere la manifestazione.

Gli aggiornamenti e il programma completo sono disponibili sulle pagine social ufficiali facebook (Sulle Tracce del Drago) e Instagram (sulletraccedeldrago.official).

La manifestazione è promossa da L’Aquila Che Rinasce ETS e StartUp L’Aquila, con il patrocinio della Regione Abruzzo, del Comune dell’Aquila e dell’Accademia della Belle Arti.