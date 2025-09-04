SULLE TRACCE DEL DRAGO: IL RAPPER SHADE A L’AQUILA IL 5 SETTEMBRE

L’AQUILA – Il rapper e doppiatore Shade si esibirà venerdì 5 settembre alle 22:00 a L’Aquila, nell’ambito della manifestazione Sulle Tracce del Drago, in programma dal 4 al 7 settembre nel consueto scenario della Villa comunale e del Palazzo dell’Emiciclo.

Artista tra i più noti della scena pop-rap, Shade (pseudonimo di Vito Ventura), vincitore di MTV Spit nel 2013, ha all’attivo varie certificazioni FIMI -tra cui Bene ma non Benissimo (doppio platino, 2018) e Irraggiungibile con Federica Carta (triplo platino, 2018) – ha calcato il palco del Festival di Sanremo nel 2019, sempre con Federica Carta, con il brano Senza Farlo Apposta. Autore di vari brani dei Me Contro Te, ha collaborato con molti artisti, tra cui anche Cristina d’Avena.

Come doppiatore ha partecipato a numerosi film, serie TV e d’animazione, prestando la voce -tra gli altri – a Ken’ichi Matsuyama nei film di Death Note, Hashirama Senju (Naruto Shippuden), Sabo (One Piece), Beavis (Beavis and Butthead).

“Siamo felici di portare a L’Aquila un artista poliedrico come Shade, capace di rivolgersi a pubblici diversi con linguaggi contemporanei” dichiara Virginia Como, Presidente dell’ente promotore del festival,L’Aquila che Rinasce ETS.

Tutti gli aggiornamenti sul programma del festival sono pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale Sulle Tracce del Drago e sulla pagina instagram sulletraccedeldrago.official.