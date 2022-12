“SULLE VIE DI MARGARITA D’AUSTRIA-DA ORTONA A OUDENAARDE”, PRIMO ANNO DEL TOUR CONCLUSO A L’AQUILA

L’AQUILA – Un tour nazionale ed europeo “‘Sulle Vie di Margarita d’Austria – da Ortona a Oudenaarde”, ideato e realizzato dal Gruppo Sbandieratori e Musici ‘’ I Farnese’’ della Città di Ortona per ripercorrere le città in cui la madama ha vissuto e di cui ne è stata governatrice, con rievocazioni, spettacoli, cortei, convegni e visite guidate, concludendo il primo anno di tappe nella “Tenzone dei Quattro Quarti Città de L’Aquila”.

Ieri, sabato 17 dicembre, presso il Palazzetto dei Nobili di L’Aquila, si è tenuto il convegno riepilogativo. Durante la conferenza, presieduta dal presidente dei Bandierai Dei Quattro Quarti della Città Luca De Meo, che ha presentato la terza edizione della manifestazione ‘’La Tenzone dei Quattro Quarti Città de L’Aquila’,’ in onore di Madama Margarita d’Austria, è intervenuta la presidente del Gruppo Storico “I Farnese”, Roberta Nenna, che ha ripercorso brevemente le città già visitate ed illustrato in anteprima il circuito 2023, che vedrà il potenziamento della rete tra le città italiane.

“Sono molto soddisfatta del nostro lavoro, svolto in piena sinergia e passione con i giovani delle nostre città, perché oltre agli obiettivi prefissati, ne abbiamo raggiunti anche di inaspettati, tanto da creare una rete di scambio culturale, esperienze e amicizia, in nome e in onore della Storia e dell’umanità della Madama’”, ha commentato Nenna.

È poi intervenuta la giornalista e scrittrice Monica Pelliccione che ha presentato il suo libro ‘’Alla corte di Margherita’’ (Daimon Edizioni) e spiegato il legame tra la Città di L’Aquila e Margherita D’Austria. A seguire, anche l’assessore al Turismo, Ersilia Lancia, ha ribadito l’importanza delle realtà che stanno lavorando al Tour ‘’Sulle Vie di Margarita d’Austria’’, riconoscendo alle istituzioni il dovere di impegnarsi affinché le nuove generazioni possano continuare questo fondamentale lavoro culturale.

In conclusione, il presidente dell’Ente “Palio Madama Margarita” della Città di Castel Madama, Armando Pistoia, ha spiegato il legale tra Madama Margarita e la città di Castel Madama, confermando nuovamente l’adesione alla rete con un gemellaggio con Ortona e l’istituzione di una connessione di realtà che lavorano seriamente e volontariamente alla figura di Madama.

“Grandi applausi e commozione hanno riempito la sala – si legge in una nota -, i giovani delle associazioni hanno presenziato con le loro famiglie al rafforzamento dei patti d’intesa e d’amicizia, per un prosperoso e importante futuro, che vedrà come prima tappa estiva del tour appunto il ritorno a L’Aquila con l’apertura dei ‘giochi’ e il raduno di tutte le istituzioni, enti ed associazioni legate a Margherita d’Austria”.