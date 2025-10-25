SULMONA – Sono spuntati tre video espliciti di violenza e altre due storie di Instagram nell’ambito della inchiesta che ha portato in cella tre giovanissimi stranieri accusati di violenza sessuale su una 12enne di Sulmona (L’Aquila). Essendo emerso, come riporta Il Centro, del materiale pedopornografico, gli atti della Procura della Repubblica di Sulmona, che indagava inizialmente sulla posizione del 18enne (gli altri sono minori), sono passati alla Distrettuale antimafia aquilana.

Va avanti l’indagine per ricostruire la vasta rete del revenge porn, per mappare cioè i contatti che hanno visualizzato e a loro volta inoltrato i video incriminati, incappando così in reato. Dai primi accertamenti sarebbero almeno una quarantina quanti rischiano di finire nell’inchiesta. A tal proposito un 50enne di Sulmona aveva autodenunciato la figlia nelle scorse settimane, presentandosi in caserma dopo aver saputo che la ragazzina aveva visto quei filmati. La ragazzina abusata è assistita dall’avvocata Maria Grazia Lepore, mentre gli indagati dagli avvocati Alessandro Margiotta e Alessandro Scelli.

«È una storia che semina solo dolore,» sottolinea il procuratore di Sulmona, Luciano D’Angelo. Che aggiunge: «In questa vicenda l’aspetto giudiziario è secondario rispetto a quello culturale: non abbiamo catturato un pericoloso assassino, ma individuato due minorenni e un appena maggiorenne. È una storia in cui tutti perdono».