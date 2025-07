SULMONA: 23ENNE PESTATO DA CINQUE PERSONE IN PIAZZA CAPOGRASSI, SALVATO DAL BARISTA

L’AQUILA – Accerchiato da cinque persone e pestato di botte viene salvato dal barista. È accaduto alle cinque di questa mattina, in piazza Capograssi a Sulmona, nei pressi della Banca del Fucino.

Dalle prime testimonianze è emerso che un 23enne del posto, dopo aver avuto una lite con i suoi coetanei, è stato preso a calci e pugni, fino a cadere a terra e a rimediare diverse ferite sul corpo. Una violenza inaudita a detta del barista di Caffè Capograssi che, sentendo le urla, si è recato sul posto per mettere in salvo il giovanissimo e riportare la calma.

Il barista, nel tentativo di fermare l’ira dei cinque, è anche caduto senza riportare conseguenze. Sul posto passava anche una volante del metronotte che si è fermata per dare manforte al barista e bloccare l’aggressione. Nella colluttazione, il vetro dell’auto è stato danneggiato. Sono stati quindi allertati i carabinieri ma quando i militari sono intervenuti sul posto i sei si erano dati alla macchia, compreso il giovane ferito che, per il momento, non si è fatto refertare.

Nel gruppo erano presenti anche tre ragazze. Per cui è probabile che si sia trattato di un’aggressione tra rivali in amore. Sulla vicenda stanno comunque facendo i dovuti accertamenti i carabinieri della compagnia di Sulmona, comandati dal maggiore Toni Di Giosia, che procederanno ad acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’istituto di credito al fine di ricostruire le fasi dell’aggressione e scandagliare le varie posizioni in caso di denunce di parte