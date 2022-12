SULMONA: 455MILA EURO DAL PNRR PER MUSEO SANTISSIMA ANNUNZIATA E POLO CIVICO DIOCESANO

SULMONA – Il Comune di Sulmona si aggiudica due importanti progetti PNRR – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3), Investimento1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” con uno stanziamento di € 455.000,00.

Il finanziamento andrà ad incidere direttamente sull’abbattimento di tutti i tipi di barriere (fisiche, cognitive e digitali), favorendo la piena accessibilità dei due musei e adottando anche nuovi strumenti e nuovi mezzi che consentiranno alle persone con disabilità di fruire delle collezioni dei musei in completa autonomia e quindi di accedere al patrimonio culturale della città a 360°.

“A nome dell’intera amministrazione comunale, esprimo vivo compiacimento e grande soddisfazione per questa importante notizia – dichiara il sindaco Gianfranco Di Piero -. I due musei rappresentano un presidio culturale fondamentale della città di Sulmona. Per questo, l’aver ottenuto il finanziamento a favore di un rinnovato sistema di accesso e di fruibilità della cultura attraverso anche l’utilizzo di strumenti digitali all’avanguardia ci rende particolarmente orgogliosi. La notizia, tra l’altro, non può che emozionarci dal momento che l’attuale amministrazione comunale sta investendo tutte le sue risorse per far tornare Sulmona fiore all’occhiello della cultura abruzzese e non solo. Fatto nuovo che, inoltre, potrebbe rafforzare la candidatura di Sulmona a Capitale della Cultura italiana per l’anno 2025”.