SULMONA, 59ENNE TROVATO MORTO NELLA SUA CASA DI CAMPAGNA: FORSE UN GESTO VOLONTARIO

SULMONA – E’ stato trovato morto ieri da un conoscente, nella sua casa di campagna nei pressi del nucleo industriale di Sulmona, Emidio Baldassarre, 59enne cassiere di un supermecato della zona.

L’amico, si legge sul quotidiano Il Centro, aveva un terreno confinante con quello di Baldassare ed era entrato per salutarlo, dopo aver notato la sua auto parcheggiata nei pressi del piccolo immobile rustico. Lo ha chiamato più volte dall’esterno e non ricevendo risposta ha deciso di entrare.

Dopo aver trovato il corpo senza vita del 59enne, ha lanciato subito l’allarme.

Sul posto, una pattuglia dei carabinieri, che gli ha avviato gli accertamenti per ricostruire gli ultimi attimi di vita dell’uomo, e gli operatori del 118 con un’ambulanza, ma per Baldassare non c’era più nulla da fare. Non sono stati trovati segni di effrazione o di una colluttazione e i primi elementi raccolti dai militari hanno indotto a ritenere che si sia trattato di un gesto estremo.

Ulteriori indicazioni arriveranno dall’autopsia che sarà probabilmente disposta dal pm di turno.