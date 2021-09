SULMONA: A RISCHIO ANCHE LA MAGNETI MARELLI, “STOP COMMESSA SEVEL NEL 2023”

SULMONA – “Il 31 dicembre 2022 l’attuale commessa che la Marelli di Sulmona ha con la Sevel della Val di Sangro terminerà. L’azienda, in un incontro formale tenutosi a maggio con tutte le organizzazioni sindacali, ha dichiarato apertamente che a partire dal 1° gennaio 2023, per il momento, non ha commesse che vadano a rimpiazzare l’attuale Ducato e che la Panda, prodotta a Pomigliano, è già terminata da qualche mese”.

A renderlo noto è la Fiom-Cgil.

“Il sindaco uscente, Annamaria Casini, un paio di anni fa, nonostante l’allarme della Fiom-Cgil in merito a questa situazione, da noi ampiamente prevista, aveva dichiaro che per lo stabilimento di Sulmona si prospettava un futuro roseo. È evidente che la sindaca non aveva ben capito la portata del problema, fidandosi probabilmente delle rassicurazioni che arrivavano da altri fronti sindacali”.

Prosegue la Fiom-Cgil che consiglia ai candidati alla carica di sindaco ed ai candidati consiglieri comunali di confrontarsi con i lavoratori dello stabilimento di Sulmona “per dimostrare una capacità di ascolto che poi dovranno tradurre in impegno una volta eletti, e già in campagna elettorale devono esporre pubblicamente la loro posizione sulla questione Marelli, fabbrica più grande del territorio peligno, che attualmente occupa più di 550 lavoratori più indotto, ma che presto si potrà trovare in una situazione che potrebbe avere ricadute occupazionali ed economiche significative, che porterebbero inevitabilmente problemi economici alla città di Sulmona”.

Sulla vicenda interviene oggi Andrea Gerosolimo, candidato sindaco della coalizione Sulmona Protagonista

“La Magneti Marelli non si tocca. Sarà nostra priorità, una volta eletti, salvaguardare il più grande insediamento industriale del nostro territorio affinché nessun posto di lavoro sia perso.

“Il nostro impegno sarà massimo per salvaguardare l’occupazione nel nostro territorio, puntando alla valorizzazione dello stabilimento per renderlo attrattivo e a un incremento della produzione. Chiederò un incontro con una delegazione di lavoratori e con i sindacati al fine di conoscere la situazione e lo stato dell’arte dell’importante stabilimento sulmonese. Non possiamo permetterci che venga intaccato dalla perdita di commesse e soprattutto di posti di lavoro. Il nostro obiettivo, come abbiamo descritto nel nostro programma” conclude il candidato Andrea Gerosolimo “è

il rilancio socio economico dell’intero territorio a partire proprio dall’occupazione”.